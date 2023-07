Cade da un albero per salvare il gatto: elitrasportato in ospedale Paura a Trentinara: l'uomo ha perso l'equilibrio, scivolando e facendo un volo di oltre 10 metri

Si arrampica in cima ad un albero per salvare il gatto, ma perde l'equilibrio cadendo da oltre 10 metri di altezza. Paura a Trentinara per un 34enne.

L'uomo, nell'impatto al suolo, ha battuto con violenza la testa perdendo i sensi per diversi minuti. E' quindi scattato l'allarme e sul posto sono rapidamente giunti i soccorsi.

Sul locale campo di calcio è stato fatto atterrare l’elicottero del 118 che ha elitrasportato d’urgenza il 34enne all’ospedale “Ruggi” di Salerno per le cure del caso. Sul posto anche le forze dell'ordine.

L'uomo, stando a quanto si apprende, ha riportato un trauma cranico e politraumi vari al corpo.