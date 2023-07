Sassano: investita da un'auto in strada muore la 68enne Antonia Marotta La donna è deceduta dopo un delicato intervento chirurgico all'ospedale di Polla

Non ce l'ha fatta la 68enne investita da un'auto nella serata di ieri, intorno alle 21, a Sassano. Antonia Marotta è stata travolta mentre si trovava in strada nella frazione Varco Notar Ercole. Soccorsa dai sanitari del 118 sul posto è stata condotta in ospedale a Polla. Durante la notte è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, ma poi è deceduta.

I dettagli

Alla guida della vettura che ha investito la 68enne, una Fiat Punto, una donna che si è immeditamanete fermata a soccorrere la malcapitata, prestandole i primi soccorsi. Sul posto dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sala Consilina per i rilievi del caso. Toccherà ai militari ricostruire l'esatta dinamica di quanto è accaduto.