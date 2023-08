Tenta di rubare in due abitazioni nel centro di Amalfi: arrestato Si sarebbe introdotto all’interno delle case nonostante la presenza dei proprietari

Doppio tentativo di furto ad Amalfi. Sono scattate le manette per U.P., arrestato dai carabinieri della locale stazione, nella giornata di ieri, in flagranza di reato, per tentato furto.

L'uomo, incurante della presenza dei proprietari, avrebbe tentato di introdursi

all'interno di due abitazioni del centro cittadino. È stato rintracciato mentre tentava di allontanarsi dalla città.

Sottoposto agli arresti domiciliari, è stato poi nuovamente tratto in arrestato per il reato di evasione in quanto si allontanava dalla sua abitazione in modo arbitrario e senza autorizzazione.