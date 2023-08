Sarno, controllore di Busitalia preso a pugni e accoltellato con un taglierino L'aggressione sulla linea urbana 72. Aveva solo chiesto il biglietto obliterato

Continuano le aggressioni ai danni del personale front line del trasporto pubblico locale. Stamattina è toccato ad un verificatore di titoli di viaggio di Busitalia Campania.

Verso le ore 12.30, sulla linea urbana 72, presso l'attestamento situato all'uscita della Circumvesuviana di Sarno, un uomo, identificato dalle forze dell'ordine successivamente all'aggressione, ha reagito violentemente alla richiesta di titolo di viaggio obliterato fatta da un verificatore, prima sferrando un pugno al ventre del lavoratore e successivamente tentando di colpirlo con un taglierino, fortunatamente colpendolo solo di striscio. I carabinieri intervenuti sul posto hanno identificato l'uomo anche grazie alla denuncia del controllore aggredito.

"Non è la prima aggressione che registriamo nei riguardi di un dipendente front line di Busitalia Campania - afferma Marco Sansone dell'Esecutivo Confederale Regionale USB - ma la violenza con cui questi lavoratori sono costretti a confrontarsi in modo quotidiano, dovrebbe portare l'azienda a costituirsi parte civile. Non è pensabile, infatti, che un lavoratore aggredito durante l'esercizio delle sue funzioni, anche per tutelarsi debba restare solo - continua Sansone. Innanzitutto è necessario un maggior presidio del territorio, ma è indispensabile che Busitalia Campania faccia sentire la sua voce a difesa del proprio dipendente chiedendo pene certe per l'aggressore, unico deterrente verso un diffuso senso di impunità, che è quello che porta le persone ad uscire di casa con un coltello, un taglierino o qualsiasi altro corpo contundente in grado di ferire o addirittura uccidere qualcuno. Chi lavora in prima linea per un servizio pubblico merita rispetto - conclude Sansone."