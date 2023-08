Sarno, sottrae cellulare ad un 17enne e pretende 1000 euro per restituirglielo Arrestato per rapina, estorsione e lesioni un 30enne marocchino

Dovrà rispondere di rapina, estorsione e lesioni il 30enne marocchino che ieri è stato tratto in arresto dal personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sarno.

Un giovane, di anni 17 di nazionalità marocchina, poco prima, aveva denunciato ai poliziotti di Sarno che intorno alle 13, mentre percorreva a piedi via Roma, era stato raggiunto da un uomo che lo aveva scaraventato a terra e, sotto la minaccia di un coltello, lo aveva malmenato e rapinato del cellulare. Prima di allontanarsi il malvivente aveva intimato alla vittima che per rientrare in possesso del telefono avrebbe dovuto corrispondergli 1.000 euro.

Immediatamente sono state avviate le indagini ed i poliziotti sono riusciti, poco dopo, a rintracciare il rapinatore che alla vista degli agenti ha tentato la fuga ma è stato prontamente bloccato.

Nel corso del prosieguo dell'attività investigativa la Polizia è riuscita a recuperare il cellulare nel luogo dove era stato occultato, restituendolo alla vittima.

Il rapinatore è stato arrestato e, informato il PM di turno della Procura di Nocera Inferiore, tradotto presso la Casa Circondariale di Salerno in attesa di convalida.