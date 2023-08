Muore in mare per salvare i figli: Angri in lacrime per Francesco Giordano La tragedia si è consumata in località Lago a Battipaglia, il dolore del sindaco Cosimo Ferraioli

La forza dirompente del mare non ha lasciato scampo a Francesco Giordano, 49enne di Angri che questa mattina intorno a mezzogiorno ha perso la vita a Battipaglia. L'uomo, secondo quanto raccontato da alcuni presenti, si è tuffato in acqua dopo aver visto i figli in difficoltà ma il mare agitato non gli ha lasciato scampo. La tragedia si è consumata su una spiaggia libera, in località Lago. Il 49enne, che da anni vive fuori regione per motivi di lavoro, era tornato nell'Agro per le vacanze estive. Stamane era arrivato sul litorale della città della Piana del Sele con la sua famiglia. Ma quella che doveva essere una giornata di relax si è improvvisamente tramutata in tragedia. Non è chiaro, al momento, se Giordano sia stato stroncato da un malore dopo essersi tuffato in acqua o se sia stato inghiottito dalle onde.

Nemmeno i tentativi di salvarlo messi in atto dal personale di alcuni lidi limitrofi sono bastati per evitare la tragedia. All'arrivo dei sanitari del 118 per il 49enne non c'era più nulla da fare. Sono in corso indagini da parte dei poliziotti del commissariato di Battipaglia e dei militari della Capitaneria di Porto. Sotto choc i familiari ed i tanti bagnanti presenti su quel tratto di litorale. Dolore anche ad Angri dove il sindaco Cosimo Ferraioli ha manifestato via social il suo cordoglio.

«Certe notizie sono difficili da metabolizzare. Quando sei genitore, poi, lo sono ancora di più. Francesco Giordano, il papà quarantanovenne che oggi ha perso la vita in mare era di Angri, anche se da anni ormai viveva lontano dalla sua terra.

Non ce l’ha fatta, dopo essersi tuffato tra le onde sulla spiaggia di Battipaglia per salvare i figli dalla furia del mare, i soccorsi purtroppo si sono rivelati vani. In questo momento di immenso dolore desidero esprimere a nome di tutta la città di Angri le più sentite condoglianze alla famiglia di Francesco, in particolar modo alla moglie e ai figli per la tragedia che stanno vivendo.

Spero dal profondo del cuore che possiate trovare presto conforto l’uno nell’altro, nelle vostre memorie preziose, e nell'amore che Francesco ha sicuramente lasciato dietro di sé. Angri vi è vicina. Riposa in Pace Francesco», le parole del primo cittadino di Angri.