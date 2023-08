Rissa con taser e tirapugni a Bellizzi: due arresti Sono accusati anche di resistenza e danneggiamento. Coinvolto nell'episodio anche un minore

Rissa in strada a Bellizzi, scattano due arresti. Nei guai M.S. ed E.M. trovati in possesso di un taser e di un tirapugni.

I Carabinieri della Stazione di Bellizzi, unitamente a quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Battipaglia, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, per rissa aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento i due giovani. I fatti hanno visto coinvolto anche un altro soggetto minorenne per il quale procede altra Autorità Giudiziaria.