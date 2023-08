Si tuffa e colpisce l'elica della barca: giovane muore a Cetara Un'altra tragedia nelle acque della Costiera Amalfitana: con la vittima anche due amici

Un’altra tragedia nel mare della Costiera Amalfitana: un giovane è morto nel pomeriggio: fatale l’impatto con l’elica di una barca. L’incidente è avvenuto nello specchio d’acqua tra Cetara ed Erchie: stando ad una prima ricostruzione sembra che il giovane avesse noleggiato un natante a Salerno insieme a due amici.

Sarebbe stato fatale un tuffo troppo vicino alla barca: colpito dall’elica, per lui non c’è stato nulla da fare. I sommozzatori della Capitaneria di porto al lavoro per recuperare il corpo, mentre il natante è stato condotto in porto.