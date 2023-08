Paura a Velina: bambino di 10 anni investito mentre attraversa la strada L'associazione Codici denuncia: Avevamo chiesto interventi per la sicurezza, ma nessuna risposta

Un bambino di 10 anni è stato investito, nella tarda serata del 16 agosto, poco dopo le 22, nel territorio del Comune di Castelnuovo Cilento. Il bambino stava attraversando la strada extraurbana SR267 nel centro urbano di Velina, nei pressi della chiesta Sant’Antonio di Padova, quando è stato centrato in pieno dalla vettura.

Il ragazzino è stato trasferito d’urgenza all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania dove versa in condizioni gravi. La prognosi è riservata. Sotto shock il conducente dell'auto. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

Codici: "Avevamo chiesto interventi per la sicurezza stradale"

"Castelnuovo Cilento spesso assurge alle cronache locali per gli incidenti stradali che si verificano lungo le arterie extraurbane che attraversano i centri urbani di Velina, Pantana/Vallo Scalo e Salicuneta", scrivono dall'associazione dei consumatori Codici che, recependo le istanze di alcuni cittadini del posto, ha più volte chiesto interventi per la sicurezza stradale lungo le strade extraurbane che attraversano il territorio del Comune di Castelnuovo Cilento.

Le posizioni dell'associazione

Massimo Carleo, segretario provinciale Codici, sottolinea: “La strada extraurbana SR267 attraversa il Comune di Castelnuovo Cilento nei centri urbani di Velina e di Pantana/Vallo Scalo. L’assenza di adeguata segnaletica stradale, la carenza di idonea illuminazione, la disattenzione degli automobilisti e la presenza di numerose autovetture fa sì che spesso si registrano incidenti. Lo scorso anno nel centro di Velina un settantenne fu vittima di un grave investimento, che si risolse dopo un lungo ricovero nelle strutture ospedaliere di Vallo della Lucania e Napoli. L’epilogo non fu lo stesso per i due settantenni investiti la scorsa estate nel centro urbano di Patana/Vallo Scalo, i quali morirono a distanza di alcuni mesi dall’investimento. L’associazione Codici ha chiesto interventi mirati sulla sicurezza stradale al Sindaco del Comune di Castelnuovo Cilento, presentando articolate istanze e documenti tecnici, purtroppo non c’è stato il riscontro auspicato”.

A fargli eco Giuseppe Perillo, segretario Codici Delegazione Cilento: “La sicurezza stradale è un cavallo di battaglia dell’associazione nazionale dei consumatori CODICI, registriamo il mancato riscontro del Sindaco di Castelnuovo Cilento alle nostre richieste, risalenti al 2021 e 2022. Come associazione, dinanzi all’ennesimo incidente, non possiamo restare a guardare, perciò nelle prossime ore esporremo i fatti alle autorità inquirenti affinché facciano luce anche su eventuali mancanze dell’Amministrazione comunale di Castelnuovo Cilento che è tenuta a garantire la sicurezza stradale nel tratto urbano”.