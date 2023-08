Scomparso nel mare di Cetara, sospese le ricerche subacquee di Manuel Ma si continua a scandagliare la Costiera Amalfitana, anche con i mezzi aerei

Continuano le ricerche di Manuel Cientanni, il giovane scomparso in mare durante un'escursione in barca con due amici. A coordinare le operazioni di soccorso la Capitaneria di Porto, che in questio giorni sta impiegando anche mezzi aerei.

Le attività di ricerca - hanno fatto sapere i militari guidati dal comandante Daconto - proseguiranno ancora per tutta la settimana.

Dall'ispezione dei fondali marini, però, nessuna traccia del corpo del giovane: al lavoro sia i reparti subacquei della Guardia costiera che gli specialisti dei Vigili del fuoco, supportati anche da robot d'avanguardia come il robot Rov-3000 ed il Side scan sonar. Sospese le attività di ricerca sott'acqua, si proseguirà con i mezzi aerei e con le motovedette.