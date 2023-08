Auto in fiamme sull'A2 tra Polla e Petina: traffico rallentato Sul posto sono intervenute le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine

Auto in fiamme, questa mattina, lungo la A2 Autostrada del Mediterraneo, tra gli svincoli di Petina e Polla in provincia di Salerno.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Salvo il conducente. Nonostante il rogo sia già stato spento, permangono rallentamenti in via di smaltimento, in entrambe le direzioni.