Bimba di otto anni presa a cinghiate da mamma e nonno: si indaga La piccola è stata ritrovata in strada da un passante, sul posto i carabinieri

Una bambina di otto anni è stata ritrovata in strada svestita e in lacrime da alcuni passanti, è successo nel Rione Sant'Anna, a Battipaglia, come riporta il quotidiano La Città. Potrebbe trattarsi di un caso di maltrattamenti.

I dettagli

La bambina avrebbe riferito di essere stata presa a cinghiate dalla mamma e dal nonno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. E' così stata aperta un'inchiesta per chiarire cosa sia accaduto alla piccola, nei guai la madre, il nonno e anche il padre della bambina.