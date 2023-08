Camion perde carico di pomodori in autostrada: traffico in tilt L'incidente allo svincolo di Battipaglia. Sul posto forze dell'ordine e squadre Anas

Disagi, nel primo pomeriggio di oggi, lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo allo svincolo di Battipaglia dove un camion, per cause da accertare, ha perso il suo carico di pomodori lungo la carreggiata, mandando in tilt la circolazione stradale.

Fortunatamente, il conducente del camion non è rimasto ferito. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia stradale per regolare il traffico e gli operai dell'Anas per ripulire l'asfalto e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Per consentire le operazioni di recupero del carico e di pulizia del piano viabile, al momento è in vigore un senso unico alternato all'interno della rampa di svincolo di Battipaglia.