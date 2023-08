"Tuo figlio ha problemi con la legge", truffa un anziano: arrestato In azione i carabinieri, l'uomo si stava facendo consegnare 13mila euro di gioielli

I carabinieri della stazione di Amalfi hanno arrestato, in flagranza di reato, M.T., per il reato di truffa aggravata ai danni di anziani. Il malintenzionato sarebbe stato individuato proprio mentre si stava facendo consegnare monili in oro per un valore complessivo di oltre 13mila euro.

L'anziano era stato contattato preventivamente dall'arrestato che gli aveva comunicato falsi problemi con la giustizia da parte del figlio.