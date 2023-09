Colpo alla Lidl di Salerno, i rapinatori inseguiti e arrestati in autostrada Bloccati dalla Polizia stradale sull'A3 due rumeni, condotti nel carcere di Poggioreale

Due rumeni di 35 e 41 anni sono stati arrestati dalla Polizia stradale: dovranno rispondere di rapina impropria. I due indagati sono stati inseguiti sull'A3 "Napoli-Salerno", dove la loro vettura era stata segnalata. La centrale operativa della questura di Salerno aveva segnalato una rapina messa a segno presso la Lidl.

La merce rubata aveva un valore di oltre mille euro: i due hanno provato a scappare in direzione Napoli. Una prima pattuglia della Polizia stradale li ha attesi sulla corsia di accelerazione della rampa di ingresso di Angri dell'A3, mentre una seconda pattuglia, si posizionava alcuni chilometri dopo sempre sulla medesima carreggiata.

L'auto è stata intercettata e inseguita, per poi essere bloccata attraverso una manovra di "safety car" in autostrada, rallentando il traffico fino a bloccarlo.

Dopo aver identificato i due occupanti del mezzo, gli agenti hanno effettuato una perquisizione, rinvenendo il materiale rubato e numerosi generi alimentari (confezioni di olio, pezzi di grana padano e scatolette di tonno).

Gli attrezzi da lavoro erano stati asportati dal supermercato Lidl di Salerno, i cui titolari hanno sporto regolare querela contro le persone fermate, mentre per i generi alimentari sono in corso ulteriori verifiche per risalire ai proprietari. I due rumeni, residenti in un campo rom della provincia di Napoli, sono stati arrestati e condotti nel carcere di Poggioreale.