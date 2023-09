Positano, cinque diportisti in difficoltà salvati in Costiera Amalfitana L'intervento della Capitaneria di porto dopo la richiesta

Il vento che si era improvvisamente alzato e la notte che calava: diportisti in difficoltà nella tarda serata di ieri al largo di Positano. Scattato l'allarme, si è mobilitata la macchina dei soccorsi coordinata dalla Capitaneria di porto di Salerno.

In zona è stata inviata la motovedetta CP854 che, dopo aver intercettato il natante, ha trasbordato i cinque passeggeri a bordo. Erano tutti spaventati ma in buone confdizioni.

Il natante, con i fanali di via in avaria, è stato scortato fino all'ormeggio, mentre i protagonisti della brutta avventura sono sbarcati in sicurezza al porto di Salerno.