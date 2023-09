Lite a Positano: 22enne stacca l'orecchio a morsi al giovane rivale Denunciato il ragazzo, a scatenare la violenza incontrollata la gelosia per la sua ex

E' stato denunciato il 22enne di Praiano che la notte scorsa a Positano ha staccato il lobo dell'orecchio ad un coetaneo. Vittima un 20enne di Vietri Sul Mare. L'aggressore è stato identificato dai carabinieri e dovrà rispondere di lesioni personali gravi mentre il giovane ferito è stato portato in ospedale al Costa D'Amalfi di Castiglione di Ravello, medicato con diversi punti di sutura, se l'è cavata con una prognosi di circa 40 giorni. Ascoltati anche diversi testimoni. Al vaglio degli inquirenti le telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

I dettagli

All'origine del litigio, sfociato in violenza, vi sarebbe la gelosia del 22enne che pare non accettasse la fine della sua relazione con la sua ex, una giovane di Amalfi che avrebbe trascorso la serata dell'aggressione con il 20enne di Vietri.