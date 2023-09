Salerno, schianto in moto nella notte in via Grifone: due feriti Sono stati trasportati d'urgenza al "Ruggi"

Ancora un grave incidente stradale a Salerno. Nella notte una moto con in sella due persone è finita fuori strada mentre percorreva via Pietro Grifone. L'impatto è stato molto violento: il mezzo ha impattato contro un muretto, sbalzando in un'aiuola i due motociclisti. I feriti sono stati soccorsi e trasportati d'urgenza nell'ospedale di Salerno dove le loro condizioni sono monitorate dai medici. Il passeggero ha riportato una ferita alla gamba, mentre il conducente della moto, apparso fortemente provato, ha subito fratture alle braccia e ad una gamba.

Sul posto è intervenuto il personale dell'associazione Strade Sicure che ha provveduto a ripulire l'arteria e ripristinare le condizioni di sicurezza. Non è la prima volta che in quel tratto di strada si verificano incidenti gravi.

Un mese fa, lo scorso 9 agosto, una ragazza fu investita da uno scooter. Anche in quel caso la giovane riportò lesioni serie. Una sequenza preoccupante e che ha spinto i residenti di Torrione Alto a chiedere interventi per aumentare la sicurezza stradale in via Grifone.

Un altro incidente si era verificato nella serata di ieri lungo via Allende dove un'auto è finita fuori strada ed ha impattato contro il muro di cinta di un locale della litoranea. Fortunatamente non si registrano gravi feriti.