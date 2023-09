Incidente in scooter sull'A3: grave il campione di kickboxing Fabio Manzi Stava andando a Torre Annunziata, la vicinanza del sindaco di Roccapiemonte: "Forza"

Sono gravi le condizioni del 27enne Fabio Manzi, campione di kickboxing. E' rimasto coinvolto in un incidente stradale sull'A3 domenica sera. Da chiarire le cause dello schianto avvenuto all’altezza dell’uscita per Torre Annunziata dove il giovane campione di kickboxing si stava recando per incontrare degli amici. Il 27enne è ricoverato in prognosi riservata, in coma farmacologico presso l’ospedale Loreto Mare di Napoli.

Il sindaco di Roccapiemonte, dove il giovane lavora, ha scritto un messaggio sulla sua pagina social di vicinanza al ragazzo.

"Forza Fabio

Siamo sicuri, vista la sua forza, la sua capacità di lottare sempre, che Fabio Manzi riuscirà a superare questo delicato momento. Il giovane nocerino, ormai rocchese d’adozione visto che lavora da tempo nella nostra cittadina, è stato sfortunato protagonista di un incidente stradale. Siamo al suo fianco e speranzosi di rivederlo al più preso a Rocca e sui ring d’Europa per praticare il suo amato sport, la kickboxing".