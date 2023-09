Furto nella notte in una macelleria di Sarno: denunciate 5 persone Rinvenuta parte della refurtiva che è stata sottoposta a sequestro

Nella notte dell'8 settembre si sono introdotti all'interno di una macelleria in centro a Sarno e, oltre al denaro presente in cassa, hanno portato via generi alimentari per un ingente valore economico.

Dopo le indagini degli uomini del Commissariato di P.S. di Sarno, che hanno portato a diverse perquisizioni domiciliari, è stata rinvenuta parte della refurtiva che è stata sottoposta a sequestro.

Cinque persone, di cui tre con precedenti penali, sono state deferite a vario titolo all'Autorità Giudiziaria per i reati di furto, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.