Angri: 15enne perde i sensi mentre si allena in piscina, è grave La ragazza è stata salvata dal suo istruttore, si trova in ospedale a Nocera

Momenti di paura per una ragazza che ha avvertito un malore mentre si trovava in piscina ad Angri. La 15enne si stava allenando con il suo istruttore quando, per cause ancora non chiare, ha perso i sensi finendo sul fondo. L'uomo si è tuffato e l'ha riportata a galla. Sul posto era presente anche un cardiologo che ha prestato le prime cure.

La 15enne è stata poi condotta all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore dove si trova ricoverata, le sue condizioni sono gravi.