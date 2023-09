Trovato con la droga mentre è ai domiciliari: arrestato dai carabinieri I carabinieri, nel corso di una perquisizione, hanno rinvenuto 4 panetti di hashish

Un uomo, A.C., è stato arrestato a Pontecagnano Faiano in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In azione i carabinieri della locale stazione che, durante una perquisizione domiciliare a casa del pusher, che si trovava già agli arresti domiciliari, hanno rinvenuto 400 grammi di hashish, diviso in 4 panetti, un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento delle dosi.