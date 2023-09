Fiaccolata a Battipaglia in memoria di Maria Rosa Troisi Il 22 settembre il corteo in ricordo della donna uccisa dal marito con una coltellata

Battipaglia scende in piazza per ricordare Maria Rosa Troisi. Si svolgerà domani 22 settembre 2023, alle ore 19:30, una fiaccolata in ricordo della 37enne uccisa mercoledì sera dal marito, nella loro abitazione di via Flavio Gioia. La fiaccolata partirà da Piazza Amendola e percorrendo via Mazzini, via Pastore, via Ferrovia raggiungerà Piazza Aldo Moro.

Il corteo è organizzato dall'Amministraziome Comunale, dalle Associazioni Non sei sola Battipaglia - contro la violenza sulle donne, Club Lions Eboli Battipaglia Host, CivicaMente, Noi in Rosa Aps, Fidapa, Mulieres Libres, Auser Battipaglia Odv Ets e Mulieres Donne per il Sud, in collaborazione con l'Organizzazione del Picentia Short Film Festival, le Pro Loco Batti La Paglia e A Castelluccia, le Parrocchie e le scuole della città.

La comunità, sconvolta dal delitto, vuole in questo modo mostrare vicinanza alla giovane mamma, strappata all'affetto dei suoi due figli di soli sei e nove anni. Una tragedia sulla quale stanno indagando i carabinieri. C'è attesa per i risultati dell'autopsia che potranno permettere di ricostruire quei drammatici attivi costati la vita alla 37enne.