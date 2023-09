Beccato con crack e cocaina in auto: arrestato 55enne a Scafati La droga è stata scoperta nel corso di una perquisizione

A Scafati, i carabinieri della locale Tenenza, hanno arrestato, in flagranza di reato, un 55enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I carabinieri, durante un controllo sul territorio, hanno fermato l'auto sulla quale viaggiava l'uomo. Durante la perquisizione veicolare e personale i militari hanno rinvenuto 3 grammi di sostanza stupefacente, cocaina/crack, suddivisa in 10 dosi ed un cellulare, tutto è stato sequestrato. Il 55enne è stato posto agli arresti domiciliari.