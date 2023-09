Salerno, detenuto colpisce con testate e calci agenti della penitenziaria L'uomo era stato accompagnato al Ruggi per una visita psichiatrica

Un detenuto di origine africana ha aggredito tre agenti della Polizia Penitenziaria di Salerno. Il fatto, denunicato in una nota dall'Unione Sindacale Polizia Penitenziaria, è avvenuto al “Ruggi” dove l'uomo era stato accompagnato per una visita psichiatrica. Il detenuto ha colpito con testate e calci un ispettore superiore vice comandante del nucleo traduzioni e, successivamente, si è scagliato contro due agenti all'interno dell'ospedale.

Dura la presa di posizione del segretario dell'Uspp, Giuseppe Del Sorbo per il quale «la chiusura degli Opg ha destabilizzato il circuito penitenziario: questi soggetti psichiatrici devono essere presi in carico dalla sanità regionale. Invece rimangono in carcere senza adeguato supporto psicologico. Le Rems che dovevano sostituire gli Opg, non funzionano con lunghe liste di attesa con pochi posti disponibili. Esprimiamo solidarietà ai poliziotti aggrediti».