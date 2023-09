Tentata rapina a San Cipriano Picentino, spari e fuga dopo il mancato colpo Decisiva la reazione del titolare della gioielleria, indagini in corso dei carabinieri

Paura a San Cipriano Picentino dove nella tarda mattina si è verificato un tentativo di rapina ai danni di una gioielleria. I malviventi hanno fatto irruzione nell'attività e hanno minacciato il titolare, chiedendogli di consegnare il bottino. L'uomo, però, ha reagito e ne è nata una colluttazione che avrebbe coinvolto anche altre persone presenti in quel momento all'interno della gioielleria. Istanti di forte tensione che hanno costretto i malviventi a scappare a mani vuote. Prima di darsi alla fuga, però, i rapinatori hanno esploso due colpi di pistola in aria a scopo intimidatorio. Poi sono saliti in una vettura di colore rosso e hanno fatto perdere le proprie tracce.

Fortunatamente il tentativo di rapina non è andato a segno e non si registrano feriti. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Salerno. I militari, diretti dal capitano Antonio Corvino, hanno immediatamente attivato il piano anti-rapina, disponendo posti di blocco e presidiando il territorio. Al vaglio anche le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza della gioielleria e dagli impianti pubblici presenti in zona.