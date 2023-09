Salerno, notte di paura a Torrione: incendio distrugge auto in un condominio Indagini in corso da parte dei vigili del fuoco e degli agenti della Polizia

Notte di paura a Salerno per un incendio divampato nel parcheggio di un condominio di Torrione. Le fiamme hanno coinvolto diverse auto, provocando danni ingenti. Il fatto è avvenuto in via Guariglia-traversa Spaziante. Secondo una prima ricostruzione il rogo è partito da un'auto che era parcheggiata sotto una tettoia con copertura in plastica. In pochi istanti l'incendio ha coinvolto anche un'altra auto che sostava accanto e che è andata completamente distrutta.

Danni meno gravi anche ad altre auto e ad uno scooter che sono stati lambiti dall'incendio. Una delle due vetture distrutte dalle fiamme, inoltre - per cause ancora ignote - ha percorso alcuni metri in retromarcia, impattando contro la porta di uno dei garage.

L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze peggiori per i condomini che hanno vissuto, comunque, una notte di grande apprensione. Le indagini svolte dagli agenti della Questura di Salerno, al momento, propederebbero per un episodio accidentale. Sul posto, infatti, non sono stati rinvenuti elementi che potrebbero far pensare al dolo.