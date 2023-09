Incidente sul viadotto Gatto: camion investe ciclista, è grave Il ferito è stato condotto all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno

Ancora un incidente stradale a Salerno. E' successo nel primo pomeriggio di oggi sul viadotto Gatto. Un camion, per cause ancora non chiare, ha investito un ciclista. Il ferito è stato trasportato in codice rosso all''ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno dagli operatori del 118, le sue condizioni sono gravi.

Le forze dell'ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto anche i volontari di Strade Sicure. Si riaccende la polemica sulla pericolosità del viadotto e di diverse arterie salernitane. Solo sabato notte sulla provinciale che collega Cava de' Tirreni a Vietri sul Mare, ha perso la vita il 18enne Antonio Senatore, domani si terranno i suoi funerali nel comune della Divina.