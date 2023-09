Oggi a Vietri sul Mare l'addio al 18enne ad Antonio Senatore Il ragazzo è morto in un incidente stradale con il suo scooter

Si terranno oggi pomeriggio alle 16, nella chiesa di San Giovanni a Vietri sul Mare, i funerali del 18enne Antonio Senatore. Il ragazzo è morto in un incidente con il suo scooter sabato notte, mentre stava percorrendo la strada che da Cava de' Tirreni porta al comune della Divina.

Antonio studiava musica al Liceo Alfano I di Salerno che nelle scorse ore lo ha voluto ricordare suonando per lui nell'aula magna dell'istituto. Una cerimonia toccante durante la quale i suoi compagni di classe hanno anche letto una lettera in sua memoria. Tantissimi giovani si sono riuniti poi da ieri sera nella camera ardente allestita presso la Congrega dell’Arciconfraternita della SS.ma Annunziata e del SS.mo Rosario di Vietri per l'ultimo addio al loro amico.