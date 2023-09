Lotta allo spaccio, beccato con hashish e 4300 euro in contanti: arrestato In manette un uomo a Pontecagnano

Sono scattate le manette per un uomo, M.P le sue iniziali, arrestato, nella giornata di ieri, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente a Pontecagnano Faiano.

In azione i carabinieri della locale stazione. Nel corso di un controllo, l'uomo è stato trovato in possesso di 85 grammi di hashish, un bilancino di precisione e anche di 4.300 euro in contanti.