Incendio a Sassano: in fiamme container, si indaga Il rogo è divampato in una zona agricola

Momenti di apprensione nel pomeriggio di ieri a Sassano a causa di un incendio divampato, per cause ancora non chiare, all’interno di un container situato in una zona agricola. Una coltre di fumo nero si è diffusa per centinaia di metri. Sono intervenute sul posto le autobotti dei vigili del fuoco. I caschi rossi hanno domato le fiamme. Sulla vicenda indagano i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per risalire alle cause dell'incendio.