Finisce con l'auto in una scarpata: grave un 45enne di Tortorella L'incidente tra i comuni di Torraca e Sapri

Sono gravi le condizioni del 45enne che sabato scorso è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto lungo la Strada Provinciale 16, che da Tortorella conduce alla cittadina di Sapri. L'uomo è ricoverato all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, è in prognosi riservata.

La ricostruzione

Mentre era alla guida della sua vettura, per causa ancora non chiare, è finito fuori strada sfondando il muretto di protezione ai margini della carreggiata e precipitando in una scarpata.