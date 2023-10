Accoltella la moglie dopo una lite: fermato un medico a Vallo della Lucania La donna è stata ricoverata in ospedale. Sul posto i i sanitari del 118 e i carabinieri

Ancora un episodio di violenza nel Salernitano. Questa mattina, a Vallo della Lucania, una donna è stata aggredita dal marito.

L'uomo, 68 anni, un medico in servizio presso l'ospedale cittadino, avrebbe colpito la moglie, un'insegnante 61enne, con un'arma da taglio al culmine di una lite.

La donna è stata trasferita al "San Luca" dove versa in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e le forze dell'ordine, che hanno prontamente bloccato il marito.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’accaduto.