Incidente stradale a Salerno: auto contromano si scontra con un motorino Ferita la persona a bordo dello scooter

Ancora un incidente stradale a Salerno. In via degli Etruschi un'auto, che procedeva contro mano,si è scontrata con un motorino. Violento l'impatto che ha distrutto parte della vettura e danneggiato lo scooter. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, rimasto ferito nello scontro. Sul posto in soccorsi e i volontari di Strade Sicure.