Scritte "no vax" contro medico di Pellezzano, l'Ordine: "Episodio angosciante" Solidarietà del presidente Giovanni D'Angelo: "Fatto gravissimo, si faccia chiarezza"

"Quanto accaduto a Pellezzano è un segnale angosciante e preoccupante per l'intera categoria". Lo ha detto Giovanni D'Angelo, presidente dell'Ordine dei Medici di Salerno in seguito all'intimidazione subita dal medico di base di Pellezzano. Nella notte, dinanzi al suo studio, sono comparse scritte “no vax” e naziste, effettaute con una bomboletta spray “È criminale visitare solo con tampone”, una delle accuse, accompagnata da una "w" cerchiata in rosso, firma del movimento “no vax”. Sigla posta accanto anche all'appellativo di “dottoressa nazista” e alla frase “meriti una Norimberga”.

"L'Ordine dei Medici di Salerno è rimasto sconcertato per questo gravissimo accaduto", prosegue il presidente Giovanni D'Angelo. "Grazie alla collega Titti D'Ambrosio siamo riusciti a ricostruire la vicenda e abbiamo appurato che la vittima del raid intimidatorio non ha fatto alcun tipo di richiesta specifica. Questo rende ancora più grave l'accaduto, ci preoccupa e auspichiamo che si possa fare quanto prima chiarezza. Ho espresso con un messaggio la solidarietà personale e dell'intero Ordine dei Medici alla collega che, ha sempre operato con professionalità e non aveva mai avuto alcun problema prima di questo episodio".

Sul caso sono al lavoro i carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere per provare a ricostruire quanto accaduto e risalire ai responsabili del raid.