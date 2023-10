Nocera Inferiore: controlli a tappeto della polizia sul territorio Ispezionati anche tre esercizi pubblici, utilizzate anche unità cinofile antidroga

Oggi è stato realizzato un servizio straordinario di controllo del territorio nel Comune di Nocera Inferiore, in risposta alle sempre crescenti istanze di sicurezza espresse dalla cittadinanza, anche in virtù degli ultimi episodi di cronaca che hanno negativamente influito sulla percezione di sicurezza da parte degli abitanti del Comune.

Il questore di Salerno ha disposto l’intensificazione dei controlli – aventi finalità preventiva – che sono stati diretti in molteplici direzioni, secondo le direttive strategiche emerse in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per attuare una efficace attività di prevenzione per tutte le forme di criminalità che destano maggiore allarme sociale.

Negli ultimi giorni sono stati realizzati servizi di vigilanza discreta, per ottenere un preciso quandro informativo delle situazioni segnalate e, di conseguenza, a rendere i servizi operativi maggiormente calibrati ed incisivi.

Il servizio ha visto impiegati da personale del Commissariato di P.S. di Nocera Inferiore, della Squadra Mobile, del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, coadiuvati da 8 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania e da 1 unità cinofila antidroga.

I controlli hanno riguardato le aree particolarmente degradate ed esposte a rischio di fenomeni di illegalità diffusa e di criminalità anche giovanile.

Durante l’attività sono stati conseguiti i seguenti risultati:

• persone controllate: 175

• veicoli controllati: 84

• Controlli a persone sottoposte a misure di prevenzione o arresti domiciliari: 7

• Posti di controllo eseguiti: 5

• Perquisizioni effettuate: 9

Nel corso del servizio, sono stati inoltre controllati 3 esercizi pubblici la cui regolarità amministrativa è adesso al vaglio degli uffici competenti.

Grande soddisfazione è stata espressa agli agenti in servizio dalla cittadinanza.