Precipita dal secondo piano del Comune: muore figlio del sindaco di Tortorella E' successo a Torre del Greco, indagano i carabinieri. Lascia la moglie e il figlio di 4 anni

Sarà l’autopsia a chiarire le cause della decesso del 44enne Romualdo Tancredi, dipendente comunale precipitato nel vuoto dal secondo piano di Palazzo La Salle, a Torre del Greco, lavorava come addetto al servizio economato. E' stato trovato ancora in vita, inutile però la corsa in ospedale da parte dei sanitari del 118, troppo gravi le ferite riportate nel violento impatto.

Una tragedia che ha scosso anche la provincia di Salerno. Il 44enne è il figlio del sindaco di Tortorella Nicola Tancredi.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Torre del Greco.