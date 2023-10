Lei vuole denunciarlo, lui la insegue ed insulta: un arresto a Pontecagnano In manette per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia

Ha inseguito e insultato l'ex compagna che, stanca dei suoi comportamenti molesti e violenti, si stava recando dai carabinieri per denunciarlo. Tensione, ieri, a Pontecagnano Faiano, dove un cittadino, V.G le sue iniziali, è stato arrestato, in flagranza, per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia.

L’uomo, in particolare, è stato sorpreso dai carabinieri mentre inseguiva ed insultava l’ex compagna, la quale si stava recando presso il Comando dei militari dell’Arma per denunciare i comportamenti molesti e violenti messi in atto nei suoi confronti.