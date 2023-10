Villetta privata adibita a centro anziani abusivo: scattano i sigilli ad Auletta Sequestrati 1,5 quintali di alimenti senza tracciabilità, nei guai il titolare

Una villetta privata usata come centro anziani abusivo. È quanto scoperto dal Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Salerno, in collaborazione con i militari della locale Stazione, in una casa di campagna nel comune di Auletta.

Nel corso dei controlli è stato accertato che sette anziani, di cui quattro risultati non autosufficienti, erano ospitati nella struttura risultata, in realtà, una privata abitazione, pertanto priva dei necessari requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza previsti per le strutture socio-assistenziali.

All’interno è stata rilevata l’assenza di personale qualificato per l’assistenza degli anziani e sono stati sottoposti a sequestro circa 1,5 quintali di derrate alimentari risultate prive delle indicazioni sulla tracciabilità, destinate alla somministrazione agli ospiti.

Sono quindi scattati i sigilli per la parte dell’abitazione adibita abusivamente a struttura socio sanitaria. Il comune ha disposto la chiusura “ad horas” dell’attività e il Piano di Zona ha provveduto al trasferimento degli ospiti in strutture ricettive per anziani autorizzate o presso i rispettivi nuclei familiari.

Infine, durante il controllo, è stata sequestrata una baionetta esposta nello studio del proprietario dell’immobile, al quale sono state cautelativamente ritirate le armi regolarmente denunciate. Il valore dei provvedimenti adottati è stimato in 500.000,00 euro.

Sono in corso ulteriori accertamenti in ordine alla sussistenza di condotte riconducibili all’abbandono di persone incapaci e al Testo Unico delle Leggi Sanitarie.