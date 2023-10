Uccide la moglie, poi va al lavoro con la figlia e si suicida IL 36enne originario di Pagani, la vittima di Nocera Inferiore, la donna è stata accoltellata

Omicidio suicidio a Rivoli, Torino, coinvolti due salernitani. Un 32enne originaria di Nocera Inferiore, Annalisa D'Auria, è stata uccisa dal marito, un 36enne di Pagani Agostino Annunziata. L'uomo l'ha accoltallata in un appartamento di via Montebianco, poi si è recato al lavoro, in uno stabilimento di Orbassano, ha affidato la figlia di tre anni a un collega e si è tolto la vita. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri che stanno cercando di ricostruire le ragioni di quanto accaduto.

L'assassinio, prima di suicidarsi, ha chiamato la madre al telefono raccontando l'accaduto. Proprio la donna dalla Campania ha allertato il 118.