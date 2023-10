Salerno, 30enne cade dalla bici elettrica: è in rianimazione Nell'impatto ha riportato una grave emorragia interna

Una 30enne argentina è ricoverata nel reparto di Rianimazione del “Ruggi” a seguito di una caduta da una bici elettrica. L'incidente autonomo è avvenuto nella giornata di sabato: la ragazza stava percorrendo via Croce, strada che collega il capoluogo con Vietri sul Mare, quando è caduta dalla bici. L'impatto è stato molto violento, al punto che la giovane ha riportato una grave emorragia interna. Le sue condizioni sono monitorate con grande attenzione dai medici del reparto di Rianimazione che nelle prossime ore potrebbero disporre anche il trasferimento in una struttura specializzata. Al momento le cause della caduta non sono ancora note ma, dai primi elementi raccolti, sembrerebbe che si sia trattato di un incidente autonomo. Sgomento a Salerno dove la ragazza – che vive in città da tre anni - è molto conosciuta e ben voluta.