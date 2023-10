Atti persecutori nei confronti della ex moglie: 42enne finisce in carcere La donna aveva denunciato minacce, molestie e il danneggiamento della sua auto

I carabinieri della stazione di Salerno Fratte hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere nei confronti di un 42enne di Mercato San Severino, per atti persecutori nei confronti della ex moglie.

La misura è scaturita dalla querela sporta dalla donna per le continue minacce, molestie e per il danneggiamento della propria auto.

Il provvedimento cautelare, è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse cosi come formulate, saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.