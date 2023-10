Incidente sul Lungomare, auto si ribalta: traffico in tilt Il sinistro nei pressi di Piazza della Concordia, due veicoli coinvolti

Spettacolare incidente avvenuto in tarda mattinata sul Lungomare di Salerno, strada purtroppo non nuova ad episodi del genere.

Per cause in corso di accertamento due veicoli - una Peugeot 3008 e una Kia Sportage - si sono scontrati. Ad avere la peggio è stato il conducente dell'auto francese, che si è ribaltata su un fianco. La persona a bordo - un giovane - non ha riportato gravi ferite.

Sul posto gli agenti della polizia locale ed i vigili del fuoco di Salerno, unitamente al personale di Strade Sicure.

L'incidente ha inevitabilnmente avuto ripercussioni sulla circolazione, che è andata in tilt.