Giocattoli e dolci di Halloween illegali, scattano i sequestri del Nas I controlli dei carabinieri nelle attività commerciali delle province di Salerno e Avellino

In concomitanza con halloween i carabinieri del Nas di Salerno hanno intensificato i controlli sui prodotti in vendita e destinati ai bambini,

Nelle ultime ore i militari hanno sequestrato quasi 1700 confezioni di giocattoli e 262 di prodotti ludici (tra cui maschere, decorazioni a forme di zucche e scheletri, luminarie a tema halloween, fucili giocattoli e palloncini).

I sigilli sono scattati in tre esercizi commerciali tra le province di Salerno e Avellino, in vendita senza marchio CE, indicazioni in lingua italiana e altre informazioni obbligatorie destinate ai consumatori.

I controlli hanno interessato anche attività di gastronomia. Sequestrato un quintale di prodotti dolciari in tutta la provincia di Salerno, sprovvisti di tracciabilità.

Contestate sanzioni amministrative per circa 14500 euro, mentre il valore degli alimenti sequestrati è di circa 4mila euro.