Incidente stradale a Ferrara: muore una salernitana 39enne Violento l'impatto contro un muretto, inutili i soccorsi

Incidente mortale nella notte tra lunedì e martedì in provincia di Ferrara, a perdere la vita una 39enne originaria di Salerno, Erica Maratea. E' successo lungo la Strada Statale 66, nei pressi di Dosso.

I dettagli

L'auto sulla quale era a bordo la donna, con al volante un 28enne di origini ucraine, è finita fuori dalla carreggiata, per cause ancora non chiare, forse l'asfalto reso viscido dalla pioggia, impattando con violenza contro un muretto in cemento.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per la 39enne, che era seduta al posto del passeggero, non c'è stato nulla da fare, è morta sul colpo. Ferito gravemente il 28enne condotto in ospedale a Bologna. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno indagando per ricostruire quanto accaduto.