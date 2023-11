Incidente stradale a Salerno: si scontrano un motorino e un'auto Ad avere la peggio il centauro

Ancora un incidente stradale a Salerno. Ieri sera, in via Luigi Angrisani, nei pressi del Parco del Mercatello, un'auto e un motorino si sono scontrati, per cause ancora non chiare.

Ad avere la peggio il centauro che ha riportato la frattura di un braccio. Sul posto sono intervenuti i sanitari, le forze dell’ordine per i rilievi di rito e il personale di Strade Sicure. Solo poche ore prima si era verificato un altro sinistro sul Lungomare di Salerno, coinvolte due vetture, una si è ribaltata.