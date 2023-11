Salerno, la finanza sequestra 35mila giocattoli di halloween I controlli delle fiamme gialle in tutto il territorio provinciale

Anche a Salerno la guardia di finanza, in occasione della festività di halloween, ha intensificato i controlli per contrastare il commercio di articoli non sicuri e potenzialmente pericolosi, soprattutto per i più piccoli.

Le verifiche hanno interessato tutta la provincia: la compagnia di Nocera ha apposto i sigilli a quasi 10mila articoli dopo un controllo presso un esercizio commerciale di Angri. I giocattoli erano sprovvisti di certificazioni e delle indicazioni previste dalla normativa.

In due distinti interventi i finanzieri della compagnia di Agropoli hanno sequestrato oltre 5mila prodotti tra maschere, coriandoli, gadget e travestimenti, pronti per essere posti in vendita, sempre perché privi delle informazioni di sicurezza.

In un’ultima attività, invece, sono stati i militari della compagnia di Vallo della Lucania ad individuare e sequestrare oltre 20mila accessori all'interno di un grande magazzino.

Tutti gli esercenti sono stati segnalati alla Camera di commercio per le sanzioni amministrative previste.