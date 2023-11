Ancora furti a Salerno, attività commerciali senza pace: raid al Conad Portati via 70 euro e delle caramelle, l'amarezza del proprietario. Il questore: denunciate

Dopo le vetrate sfondate ai negozi di Corso Vittorio Emanuele, l'assalto al caseificio di Torrione, ora il furto al bar del supermercato Conad di Fuorni.

Sembra non esserci pace per le attività commerciali di Salerno, da giorni nel mirino di ladri e malviventi. L'ultimo colpo è stato messo a segno nelle scorse ore.

In azione due malviventi, che dopo aver forzato l'ingresso si sono introdotti all'interno portando via le poche cose che hanno trovato. Circa 70 euro in contanti, custoditi nel registratore di cassa, e delle caramelle.

"Più che altro, il problema è stato il danno alla struttura", ha spiegato il titolare dell'attività, che ha raccontato come si sia trattato del secondo furto subìto in poco tempo.

Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Salerno, guidati dal maggiore Antonio Corvino.

Il questore Giancarlo Conticchio ha fatto sapere che le attività investigative sono già in corso e - grazie anche all'ausilio delle immagini di videosorveglianza dell'attività commerciale - si prova a risalire agli autori del furto. Il capo della polizia ha ribadito che la città è presidiata costantemente dalle forze dell'ordine, sottolineando ancora una volta come sia fondamentale la collaborazione dei cittadini, che devono segnalare eventuali situazioni o persone sospette.