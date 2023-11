Controlli nella notte di Halloween: due arresti per droga a Salerno Beccati con eroina, cocaina e hashish: scattano le manette per detenzione ai fini di spaccio

In occasione della ricorrenza di Halloween, il Comando Provinciale Carabinieri di Salerno ha intensificato i controlli finalizzati al contrasto dello spaccio delle sostanze stupefacenti e dei reati contro il patrimonio.

Nella sera del 31 ottobre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale, A.F.D.M.

L'uomo è stato trovato in possesso di circa 6 grammi di eroina e cocaina e circa 9 grammi di crack ed hashish, nonché un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente e 545 euro in contanti.

Nella stessa serata sono scattate le manette anche per P.M arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in quanto, a seguito di perquisizione sia personale che domiciliare è stato trovato in possesso di circa 60 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento dello stupefacente e 1305 euro in contanti.