Entra in un asilo e ruba il marsupio ad una suora: arrestato giovane a Salerno Sorpreso mentre si allontanava con il borsello: in manette

È entrato all’interno dell’asilo gestito dalle suore, situato in via Picenza a Salerno, portando via un borsello contenente alcune centinaia di euro: sono scattate le manette, per un giovane salernitano arrestato, nella giornata di Ognissanti, dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Salerno.

Il giovane U.P., già noto alle forze dell’ordine, dopo aver forzato la porta d'ingresso si è introdotto all'interno dei locali ed è poi stato sorpreso mentre si allontanava con il marsupio contentente il fondocassa a disposizione delle sorelle per la gestione della scuola dell’infanzi.

Per il giovane sono scattate le manette, in flagranza di reato, per tentato furto.